No Tav, Alberto Perino è una figura irripetibile. La prima volta che l'ho visto l'ho detestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) È un periodo di addii, che costano e costeranno molto, per il Movimento No Tav. Domenica scorsa abbiamo ricordato Alberto Perino al Palanotav di Bussoleno. C'erano Dana Lauriola e Nicoletta Dosio, c'erano tante persone che hanno vissuto in prima linea le battaglie contro l'alta velocità di questi anni, in un momento in cui la valle è nuovamente sotto attacco, in forme raramente viste quanto a militarizzazione – stavolta dell'area tra San Giuliano e Susa. Quando Alberto è mancato ero a Cagliari e la notizia mi è stata data da una collega che si occupa di Turchia al convegno della Società italiana di studi sul Medio Oriente.

