Muffin Giovanni Cova & C | Il nuovo progetto di IDB Group per la grande distribuzione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La produzione dolciaria italiana si arricchisce di unche punta a portare l’arte della pasticceria nelle case degli italiani. All’interno dellaOrganizzata, la linea di; C., parte del noto IDB, fa il suo ingresso nel mercato, rispondendo a una crescente richiesta di qualità e innovazione. Con una tradizione consolidata di eccellenza nella produzione di dolci tipici, l’azienda si propone di soddisfare i palati dei consumatori attraverso un’offerta variegata e premium. Un gruppo con una storia di eccellenza IDB, proprietario del brand; C., è ben conosciuto per il suo impegno nella produzione di dolci tradizionali italiani, tra cui panettoni, pandori e colombe.