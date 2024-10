MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Australia Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8 (Di venerdì 18 ottobre 2024) In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge.IL MOTOMONDIALE IN Australia – L’incredibile weekend di Sky si apre con il Motomondiale e il Gran Premio d’Australia, Live da Phillip Island. Nella notte tra giovedì e venerdì si inizia a scaldare i motori con le prove libere, Live dalle 23.55 per tutta la durata della notte. Nella notte tra venerdì e sabato,è tempo di qualifiche, con la lotta alla pole di MotoGP che scatterà all’1.45, mentre bisognerà attendere le 6 di sabato mattina per la Sprint. Nella notte tra sabato e domenica le gare: alle 2 Moto3, alle 3.15 Moto2 e alle 5 MotoGP (repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16). Tutto il fine settimana sarà Digital-news.it - MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Australia Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge.IL MOTOMONDIALE IN– L’incredibile weekend di Sky si apre con il Motomondiale e ild’da Phillip Island. Nella notte tra giovedì e venerdì si inizia a scaldare i motori con le prove libere,dalle 23.55 per tutta la durata della notte. Nella notte tra venerdì e sabato,è tempo di qualifiche, con la lotta alla pole diche scatterà all’1.45, mentre bisognerà attendere le 6 di sabato mattina per la. Nella notte tra sabato e domenica le gare: alle 2 Moto3, alle 3.15 Moto2 e alle 5(repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16). Tutto il fine settimana sarà

