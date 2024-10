Mondiale per Club, la FIFA fa spazio ad una stella: l’indiscrezione! (Di venerdì 18 ottobre 2024) La FIFA non si lascia scappare l’occasione di accogliere una squadra di stelle nel Mondiale per Club del 2025. Quasi svelata una nuova possibile avversaria per l’Inter di Simone Inzaghi. NUOVI DETTAGLI – Cresce l’attesa per il debutto del nuovo torneo, fortemente voluto dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, al quale parteciperà anche l’Inter come rappresentante dell’Italia (insieme alla Juventus). Il Mondiale per Club avrà inizio a luglio del 2025 ma intanto, settimana dopo settimana, continuano a giungere dettagli, informazioni e indicazioni sul nuovo format calcistico. L’ultima indiscrezione riguarda una delle trentadue partecipanti alla competizione, nello specifico quella che dovrà rappresentare gli Stati Uniti. Non è ancora ufficialmente nota la trentunesima squadra, appunto quella che avrà il compito di portare in alto il paese che ospita proprio il Mondiale del Club. Inter-news.it - Mondiale per Club, la FIFA fa spazio ad una stella: l’indiscrezione! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lanon si lascia scappare l’occasione di accogliere una squadra di stelle nelperdel 2025. Quasi svelata una nuova possibile avversaria per l’Inter di Simone Inzaghi. NUOVI DETTAGLI – Cresce l’attesa per il debutto del nuovo torneo, fortemente voluto dal Presidente dellaGianni Infantino, al quale parteciperà anche l’Inter come rappresentante dell’Italia (insieme alla Juventus). Ilperavrà inizio a luglio del 2025 ma intanto, settimana dopo settimana, continuano a giungere dettagli, informazioni e indicazioni sul nuovo format calcistico. L’ultima indiscrezione riguarda una delle trentadue partecipanti alla competizione, nello specifico quella che dovrà rappresentare gli Stati Uniti. Non è ancora ufficialmente nota la trentunesima squadra, appunto quella che avrà il compito di portare in alto il paese che ospita proprio ildel

