Minturno, approvata la Zona Logistica Semplificata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Minturno, 18 ottobre 2024 – “Con l’approvazione dell’aggiornamento al Piano di Sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS), approvato in Giunta – su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini di concerto con il presidente Francesco Rocca e con l’assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli e con l’assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi – i comuni della provincia di Latina, tra cui Minturno, potranno godere di vantaggi fiscali e semplificazioni burocratiche per un rilancio effettivo dell’economia del territorio” – a parlare sono l’Assessore Regionale Elena Palazzo, gli avv.ti Pino D’Amici e Marco Moccia ed il Dirigente Nazionale Livio Pentimalli. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – “Con l’approvazione dell’aggiornamento al Piano di Sviluppo strategico della(ZLS), approvato in Giunta – su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini di concerto con il presidente Francesco Rocca e con l’assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli e con l’assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi – i comuni della provincia di Latina, tra cui, potranno godere di vantaggi fiscali e semplificazioni burocratiche per un rilancio effettivo dell’economia del territorio” – a parlare sono l’Assessore Regionale Elena Palazzo, gli avv.ti Pino D’Amici e Marco Moccia ed il Dirigente Nazionale Livio Pentimalli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minturno / Zona Logistica Semplificata - l’entusiasmo del locale gruppo di Fratelli d’Italia - ti Pino D’Amici e Marco Moccia ed il Dirigente Nazionale Livio Pentimalli annunciano ottime notizie per Minturno, infatti con l’approvazione dell’aggiornamento al Piano di Sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS), approvato in Giunta – su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini di concerto con il presidente […] L'articolo Minturno / Zona Logistica Semplificata, ... (Temporeale.info)

La Regione Lazio chiede la Zona Logistica Semplificata (Zls) : i Comuni coinvolti - Il Piano di Sviluppo della Zona Logistica Semplificata del Lazio prevede l’attivazione delle misure, inizialmente nelle zone individuate nei Comuni della tabella di cui sopra, per poi poter essere esteso in fase di sviluppo successive ad altre zone o ad altri Comuni in relazione agli stessi criteri. (Ilfaroonline.it)

ll Lazio avrà la sua “zona logistica semplificata” - la Giunta regionale approva la delibera - Il Lazio avrà la sua Zls, zona logistica semplificata, per rilanciare le aree portuali ed industriali della Regione. . La ZLS, per cui il processo di avviamento in Regione era partito più di un anno fa, punta a semplificare i processi […] L'articolo ll Lazio avrà la sua “zona logistica semplificata”, la Giunta regionale approva la delibera sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)