Letta presenta all'Europarlamento il suo rapporto sul mercato unico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lunedì pomeriggio Enrico Letta presenterà a Strasburgo, davanti all'Europarlamento, la sua relazione sul rafforzamento del mercato interno dell'Ue, con particolare attenzione al sostegno di una transizione digitale e verde equa, alla sicurezza, alla promozione dell'occupazione, alla coesione e alla dimensione sociale. La presentazione dell'ex premier e già segretario del Pd sarà seguita da un dibattito tra i deputati. All'appuntamento sarà presente la presidente del Parlamento Roberta Metsola. E' attesa anche la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Dopo Draghi, insomma tocca a Letta, politico con la valigia che ha già annunciato di volersi dimettere da deputato per tornare all'università (in questo caso come decano dell'Istituto de Empresa di Madrid). Ilfoglio.it - Letta presenta all'Europarlamento il suo rapporto sul mercato unico Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lunedì pomeriggio Enricopresenterà a Strasburgo, davanti all', la sua relazione sul rafforzamento delinterno dell'Ue, con particolare attenzione al sostegno di una transizione digitale e verde equa, alla sicurezza, alla promozione dell'occupazione, alla coesione e alla dimensione sociale. Lazione dell'ex premier e già segretario del Pd sarà seguita da un dibattito tra i deputati. All'appuntamento sarà presente la presidente del Parlamento Roberta Metsola. E' attesa anche la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Dopo Draghi, insomma tocca a, politico con la valigia che ha già annunciato di volersi dimettere da deputato per tornare all'università (in questo caso come decano dell'Istituto de Empresa di Madrid).

