La prevenzione alle droghe si fa (anche) giocando (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Patrignano presenta 'Do not play it', il gioco didattico nato dalla collaborazione con Fondazione Cdp Una mattinata per approfondire il tema del contrasto delle dipendenze nel mondo giovanile e come riuscire a intercettare i ragazzi prima che possano venire a contatto con le droghe e le altre forme di abuso e autodistruzione. Questi i Sbircialanotizia.it - La prevenzione alle droghe si fa (anche) giocando Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Patrignano presenta 'Do not play it', il gioco didattico nato dalla collaborazione con Fondazione Cdp Una mattinata per approfondire il tema del contrasto delle dipendenze nel mondo giovanile e come riuscire a intercettare i ragazzi prima che possano venire a contatto con lee le altre forme di abuso e autodistruzione. Questi i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droghe tra i giovani - Mantovano attacca la fiction Rocco Schiavone : “Difficile fare prevenzione con messaggi così” – Video - Non è la prima volta che la fiction con Marco Giallini viene attaccata dal centrodestra. . Mantovano ne ha per tutti. “Non è certamente leggera e non fa certamente distendere la marijuana di cui canta Sfera Ebbasta. Già in passato era stata additata per il messaggio dato dal protagonista. “Ricordo una fiction trasmessa dalla Rai, dal servizio pubblico, qualche anno fa, che aveva come ... (Ilfattoquotidiano.it)