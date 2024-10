Linkiesta.it - La mostra di Eni al MAXXI per sensibilizzare sul tema cruciale del clean cooking in Africa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ogni anno circa 3,7 milioni di persone inmuoiono a causa dell’inquinamento domestico da cottura tradizionale, spesso realizzata con combustibili come legna, carbone o kerosene, emettendo grandi quantità di fumi tossici che causano gravi problemi di salute. Per questo nelle aree meno avvantaggiato del mondo è necessario implementare il: l’uso di combustibili puliti e tecnologie di cottura efficienti che riducono le emissioni di inquinanti nocivi, migliorano la qualità dell’aria e proteggono l’ambiente. Un impegno ben chiaro per Eni che all’interno dei progetti concreti verso la neutralità carbonica entro il 2050, mira a distribuire fornelli da cucina migliorati, certificati secondo gli standard dellaAlliance, a oltre dieci milioni di persone insub-sahariana entro il 2027, con l’obiettivo di raddoppiare il numero entro il 2030.