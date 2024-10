Incidente a Collegno: scontro tra due auto all'incrocio, bimba di quattro anni in condizioni serie (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una bambina di quattro anni è in condizioni serie, anche se è escluso il pericolo di vita, all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo un Incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, all'incrocio tra corso Francia, via Magenta, via Antonelli, via Bligny e via Torino a Torinotoday.it - Incidente a Collegno: scontro tra due auto all'incrocio, bimba di quattro anni in condizioni serie Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una bambina diè in, anche se è escluso il pericolo di vita, all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo unavvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, all'tra corso Francia, via Magenta, via Antonelli, via Bligny e via Torino a

