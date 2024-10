Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. Meloni, "abbiamo contro parte delle istituzioni" (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Il governo italiano non ci sta: la decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento del gruppo di migranti bengalesi ed egiziani trasferito nei giorni scorsi nella struttura italiana di Gjader, in Albania, non è piaciuta affatto all'esecutivo che è al lavoro per studiare le contromosse.  "E' molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa Nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte", ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, dopo aver definito "pregiudiziale" la decisione dei giudici romani. "Ho convocato il Cdm per approvare delle norme per superare questo ostacolo perché penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al governo", ha aggiunto. Agi.it - Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. Meloni, "abbiamo contro parte delle istituzioni" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Il governo italiano non ci sta: la decisione deldi Roma di nonre ildel gruppo dibengalesi ed egiziani trasferito nei giorni scorsi nella struttura italiana di Gjader, in, non è piaciuta affatto all'esecutivo che è al lavoro per studiare lemosse.  "E' molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa Nazione quando si ha anche l'opposizione diche dovrebbero aiutare a dare risposte", ha detto la premier Giorgiain un punto stampa a Beirut, dopo aver definito "pregiudiziale" la decisione dei giudici romani. "Ho convocato il Cdm per approvarenorme per superare questo ostacolo perché penso che non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al governo", ha aggiunto.

