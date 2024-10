Highlights e gol Borussia Dortmund-St Pauli 2-1: Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Borussia Dortmund-St Pauli 2-1, match valido per la settima giornata della Bundesliga 2024/2025. Al Signal Iduna Park i gialloneri la sbloccano con Bensebaini nel primo tempo, ma nella ripresa la matricola ospite pareggia i conti al 78? con Smith. Trainata dalla marea gialla, la formazione di casa torna in vantaggio con una zampata di Guirassy a pochi minuti dal termine. Di seguito ecco le immagini salienti. Highlights e gol Borussia Dortmund-St Pauli 2-1: Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di-St2-1, match valido per la settima giornata della. Al Signal Iduna Park i gialloneri la sbloccano con Bensebaini nel primo tempo, ma nella ripresa la matricola ospite pareggia i conti al 78? con Smith. Trainata dalla marea gialla, la formazione di casa torna in vantaggio con una zampata di Guirassy a pochi minuti dal termine. Di seguito ecco le immagini salienti.e gol-St2-1:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Borussia Dortmund-Celtic 7-1 - Champions League 2024/2025 (VIDEO) - Incontenibile la formazione tedesca, che si impone per 7-1 segnando cinque gol nel solo primo tempo grazie soprattutto a Adeyemi, che segna una tripletta e si conquista il rigore poi trasformato da Guirassi, il quale completerà la doppietta nella ripresa. . The post Highlights e gol Borussia Dortmund-Celtic 7-1, Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Borussia Dortmund-Bochum 4-2 : Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) - . Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLI HIGHLIGHTS DI BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 4-2 The post Highlights e gol Borussia Dortmund-Bochum 4-2: Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Bochum 4-2, match valido per la quinta giornata della Bundesliga 2024/2025. (Sportface.it)

Highlights e gol Stoccarda-Borussia Dortmund 5-1 : Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) -  Di seguito le immagini salienti. A senso unico la sfida della MHPArena, dominata dai ragazzi di Hoeness, avanti già al 4? con Undav, che poi chiuderà i giochi al 91?. A segno anche Demirovic, Millot e Undav, mentre a nulla serve la rete dell’ex, Serhou Guirassy, unico sufficiente nei gialloneri. Il video con gli highlights e i gol di Stoccarda-Borussia Dortmund 5-1, match valido per la quarta ... (Sportface.it)