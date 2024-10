Gusti e colori senza frontiere. Torna il Mercato europeo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da oggi a domenica, Cesano Maderno Torna a essere ombelico del mondo con i colori, i sapori, le tradizioni da tutta Europa e non solo. Torna il Mercato europeo organizzato da Fiva Confcommercio, con la collaborazione e il patrocinio di Comune: ben 120 stand che proporranno il meglio dei loro paesi di origine. Dalle spezie e dai profumi della Provenza, ai biscotti al burro della Bretagna, minicrepes dall’Olanda, speck dal Tirolo e dolci austriaci, birre dal Belgio e dall’Irlanda, dalla Germania lo stinco arrosto e gli intramontabili würstel con i crauti; poi la Spagna con la paella e la sangria, la Grecia con il souvlaki e poi caviale, vodka e perle dalla Russia. E ancora l’asado dall’Argentina, tacos e burritos dal Messico, la cucina kosher, l’artigianato di Ecuador e Marocco. Ilgiorno.it - Gusti e colori senza frontiere. Torna il Mercato europeo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da oggi a domenica, Cesano Madernoa essere ombelico del mondo con i, i sapori, le tradizioni da tutta Europa e non solo.ilorganizzato da Fiva Confcommercio, con la collaborazione e il patrocinio di Comune: ben 120 stand che proporranno il meglio dei loro paesi di origine. Dalle spezie e dai profumi della Provenza, ai biscotti al burro della Bretagna, minicrepes dall’Olanda, speck dal Tirolo e dolci austriaci, birre dal Belgio e dall’Irlanda, dalla Germania lo stinco arrosto e gli intramontabili würstel con i crauti; poi la Spagna con la paella e la sangria, la Grecia con il souvlaki e poi caviale, vodka e perle dalla Russia. E ancora l’asado dall’Argentina, tacos e burritos dal Messico, la cucina kosher, l’artigianato di Ecuador e Marocco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Preparatevi : tornano di moda i colori pastello. Cartina tornasole del nuovo trend boho chic - Anche una fantasia floreale nei colori pastello può essere un outfit valido per l’ufficio, come insegna Dries Van Noten. In passerella da Chloè abbiamo visto moltissimi abiti da sera impalpabili dallo stile boho chic. L’ultima sfilata di Chanel primavera estate 2025 è una vera ode allo stile della maison e così non stupisce un uso abbondante di colori pastello dai tailleur azzurri agli abiti da ... (Amica.it)

In Val Vigezzo torna "Fuori di Zucca" - la festa dei sapori e dei colori autunnali - Nel fine settimana del 19 e 20 ottobre torna a Santa Maria Maggiore, con la sua 19esima edizione, "Fuori di Zucca":Â invariata la formula, una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menĂą speciali, mostre e allestimenti... (Novaratoday.it)

In Val Vigezzo torna "Fuori di Zucca" - la festa dei sapori e dei colori autunnali - Nel fine settimana del 19 e 20 ottobre torna a Santa Maria Maggiore, con la sua 19esima edizione, "Fuori di Zucca":Â invariata la formula, una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menĂą speciali, mostre e allestimenti... (Novaratoday.it)