Dramma al Lido di Venezia: Polizia di Stato salva giovane ragazza in difficoltà in mare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un intervento tempestivo e coraggioso, la Polizia di Stato di Venezia ha forzato le avverse condizioni meteo per soccorrere una giovane ragazza in difficoltà nelle acque del Lido di Venezia. La situazione si è creata in un contesto di forte maltempo che ha messo a rischio la vita della giovane, richiedendo l’intervento immediato delle autorità. Questo evento rimarca l’importanza di attivarsi prontamente in situazioni di emergenza e il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. L’intervento della Polizia La situazione critica si è verificata durante una serata di maltempo al Lido di Venezia, zona storicamente conosciuta per le sue affascinanti spiagge e la vivace vita turistica. Gaeta.it - Dramma al Lido di Venezia: Polizia di Stato salva giovane ragazza in difficoltà in mare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un intervento tempestivo e coraggioso, ladidiha forzato le avverse condizioni meteo per soccorrere unainnelle acque deldi. La situazione si è creata in un contesto di forte maltempo che ha messo a rischio la vita della, richiedendo l’intervento immediato delle autorità. Questo evento rimarca l’importanza di attivarsi prontamente in situazioni di emergenza e il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. L’intervento dellaLa situazione critica si è verificata durante una serata di maltempo aldi, zona storicamente conosciuta per le sue affascinanti spiagge e la vivace vita turistica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le bellezze del Lido di Venezia raccontate in un libro : prosegue “Incontri d’autore in M9” - Prosegue la rassegna “Incontri d’autore in M9” presso il museo del ‘900 di Mestre: sabato 19 ottobre, alle ore 17, si terrà il terzo incontro nella sala M9 LAB, con un focus sul volume Lido di Venezia. Passeggiate Liberty, scritto da Francesco Carrer (Supernova 2024). Durante l'evento, l'autore... (Veneziatoday.it)

Il nido "Delfino" al Lido di Venezia pronto a riaccogliere i bimbi : completata la riqualificazione - . L'intervento si è sviluppato in due fasi studiate per non intralciare l’attività scolastica: la prima iniziata. Sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione della struttura. . Il nido "Delfino", al Lido di Venezia, è pronto a riaccogliere i bambini a partire da venerdì 4 ottobre. (Veneziatoday.it)

Festival Callido Nacchini : l’organista Molardi e il violinista Guerra omaggiano Venezia - Venerdì 20 settembre alle ore 21 nella chiesa di San Trovaso e sabato 21 settembre alle ore 17 nella Basilica di San Giorgio Maggiore il duo “Seraphim”, formato dall’organista Stefano Molardi e dal violinista Gianandrea Guerra, proporrà un omaggio a Venezia, città nella quale si avvicendarono... (Veneziatoday.it)