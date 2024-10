Dati Covid in Italia: nuovi casi in calo, ma aumentano i decessi nella settimana dal 10 al 16 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo aggiornamento sulla situazione del Covid-19 in Italia mette in evidenza un quadro complesso. Sebbene i nuovi casi di infezione siano diminuiti, si segnala un incremento preoccupante dei decessi. Secondo il bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, i Dati relativi alla settimana dal 10 al 16 ottobre mostrano cambiamenti significativi nelle statistiche, suggerendo un legame con le ondate di contagi dei giorni precedenti. Diminuzione dei nuovi casi e aumento dei decessi nella settimana analizzata, si registrano 11.433 nuovi casi di Covid-19, un leggero calo rispetto ai 11.887 della settimana precedente, dal 3 al 9 ottobre. Questa flessione nel numero di contagi è un segnale positivo sotto certi aspetti, ma le notizie non sono interamente rassicuranti. Gaeta.it - Dati Covid in Italia: nuovi casi in calo, ma aumentano i decessi nella settimana dal 10 al 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo aggiornamento sulla situazione del-19 inmette in evidenza un quadro complesso. Sebbene idi infezione siano diminuiti, si segnala un incremento preoccupante dei. Secondo il bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, irelativi alladal 10 al 16mostrano cambiamenti significativi nelle statistiche, suggerendo un legame con le ondate di contagi dei giorni precedenti. Diminuzione deie aumento deianalizzata, si registrano 11.433di-19, un leggerorispetto ai 11.887 dellaprecedente, dal 3 al 9. Questa flessione nel numero di contagi è un segnale positivo sotto certi aspetti, ma le notizie non sono interamente rassicuranti.

