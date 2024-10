Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024: nomi e liste (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria: il voto sarà domenica 27 ottobre 2024, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. I candidati sono in tutto nove. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoriti sono l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. Fanpage.it - Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024: nomi e liste Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si avvicinano leregionali in: il voto sarà domenica 27 ottobre, d23, e lunedì 28 ottobre d15. Iin tutto nove. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoritil'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - lista Movimento cinque stelle : chi sono i candidati - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Pronti anche i grillini ad affiancare Michele De Pascale in questa campagna elettorale per l’Emilia Romagna alle elezioni regionali del 17-18 novembre . Nonostante le polemiche degli ultimi giorni sulla partecipazione del Movimento Cinque... (Bolognatoday.it)

Civici e riformisti - de Pascale fa l’en plein : chi sono i candidati schierati a Rimini - . Il campo che il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, e candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra mira a costruire è sempre più largo. Fabio Gamberi, Daniela. . Mercoledì (16 ottobre), a Rimini, la presentazione dei volti, civici e riformisti, che sostengono la sua coalizione. (Riminitoday.it)

Sono 223 i candidati per l’Ambrogino d’oro - Per il momento non è trapelato nessun nome, ma sono 223 i candidati per l’Ambrogino d’oro, la civica benemerenza del comune di Milano che viene conferita il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre Palazzo Marino ha fatto sapere che è terminata la raccolta delle... (Milanotoday.it)