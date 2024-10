Camion finisce fuori strada: recuperato dopo quattro ore con l'autogrù (Di venerdì 18 ottobre 2024) Camion finisce fuori strada, grande lavoro per i pompieri. È accaduto nella serata di giovedì a Casatenovo, intorno alle 19.15.I Vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti tramite il distaccamento di Merate e con un'autogrù per riportare sulla sede stradale un mezzo pesante che si era Leccotoday.it - Camion finisce fuori strada: recuperato dopo quattro ore con l'autogrù Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), grande lavoro per i pompieri. È accaduto nella serata di giovedì a Casatenovo, intorno alle 19.15.I Vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti tramite il distaccamento di Merate e con un'per riportare sulla sedele un mezzo pesante che si era

Finisce sotto a un camion : 92enne liberata dai pompieri e condotta in ospedale - OSTUNI - È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per liberarla dal peso del camion. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per 92enne che nella tarda mattinata di oggi (martedì 15 ottobre) è stata investita in via Avvocato Donato Cirignola, nel centro di Ostuni. L'anziana è... (Brindisireport.it)

Anziana finisce sotto a un camion : liberata dai vigili del fuoco e condotta in ospedale - OSTUNI - È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per liberarla dal peso del camion. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un'ultraottantenne che nella tarda mattinata di oggi (martedì 15 ottobre) è stata investita in via Avvocato Donato Cirignola, nel centro di Ostuni... (Brindisireport.it)

Camion finisce su un fianco in galleria - autostrada chiusa - Per il secondo giorno consecutivo la mattina si è aperta con un incidente in autostrada, anche oggi in A10 dove è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente al km 29 + 400, nel quale è rimasto coinvolto un camion... (Genovatoday.it)