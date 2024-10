Brescia-Sassuolo (sabato 19 ottobre 2024 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quella tra Sassuolo e Brescia è una sfida d’alta classifica, con gli emiliani terzi a tre punti dalla capolista Pisa, ma primi favoriti dei bookmaker per promozione in Serie A, e i lombardi staccati di due soli punti e accreditati di buone chance di entrare quantomeno nei playoff. La formazione neroverde torna a giocare in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Brescia-Sassuolo (sabato 19 ottobre 2024 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quella traè una sfida d’alta classifica, con gli emiliani terzi a tre punti dalla capolista Pisa, ma primi favoriti dei bookmaker per promozione in Serie A, e i lombardi staccati di due soli punti e accreditati di buone chance di entrare quantomeno nei playoff. La formazione neroverde torna a giocare in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brescia-Sassuolo | Probabili formazioni e dove vederla in tv - Sabato 19 ottobre alle 17:15, il Brescia scenderà in campo allo stadio “Rigamonti” per affrontare il Sassuolo nella sfida valida per la nona giornata di Serie B. La formazione di mister Maran è reduce dal pareggio esterno con il Mantova e in classifica si trova a quota 13 punti, due in meno dei... (Bresciatoday.it)

Il Brescia lancia la sfida al Sassuolo con la squadra decimata dagli infortuni : probabili formazioni e dove vederla - Una sfida da tripla, dunque, che il Brescia dovrà affrontare facendo i conti con un’infermeria piena, visto che saranno certamente assenti Bisoli e Moncini, ma, con tutta probabilità, oltre al giovane Muca, saranno indisponibili pure Galazzi e Bianchi, mentre dovrebbero essere a disposizione per una maglia da titolare Verreth e Olzer, che nei giorni scorsi hanno accusato problemi fisici. (Sport.quotidiano.net)

Brescia-Sassuolo (sabato 19 ottobre 2024 ore 17 : 15) : formazioni - quote - pronostici - La formazione neroverde torna a giocare in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Quella tra Sassuolo e Brescia è una sfida d’alta classifica, con gli emiliani terzi a tre punti dalla capolista Pisa, ma primi favoriti dei bookmaker per promozione in Serie A, e i lombardi staccati di due soli punti e accreditati di buone chance di entrare quantomeno nei playoff. (Infobetting.com)