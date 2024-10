Allerta meteo arancione per domani in tutta la Sicilia: elevato rischio di nubifragi (Di venerdì 18 ottobre 2024) La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Secondo il Centro meteo italiano, le condizioni nelle prossime ore risulteranno instabili o perturbate, prima al centro-nord e poi entro sera anche al sud. Il terzo weekend di ottobre inizierĂ domani all’insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con elevato Feedpress.me - Allerta meteo arancione per domani in tutta la Sicilia: elevato rischio di nubifragi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Secondo il Centroitaliano, le condizioni nelle prossime ore risulteranno instabili o perturbate, prima al centro-nord e poi entro sera anche al sud. Il terzo weekend di ottobre inizierĂall’insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con

