Yahya Sinwar, il leader di Hamas, è morto: ora si verifica il Dna per la conferma (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yahya Sinwar, il leader di Hamas, è morto in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Lo ha confermato la tv israeliana. Lo scorso agosto, Sinwar era diventato presidente dell’ufficio politico del movimento palestinese dopo la morte di Ismail Haniyeh. Nel bombardamento a Gaza sono morte tre persone. E una di queste, scrivono i media israeliani, è proprio Sinwar. «Nell’edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c’erano segni della presenza di ostaggi. Le forze che operano nell’area continuano ad operare con la necessaria cautela», si legge nel comunicato Idf. L’esercito israeliano, scrive il New York Times, ha trasportato il corpo di Sinwar in un laboratorio per verificare se il Dna corrisponde con quello del leader di Hamas. Nei giorni scorsi si parlava di una sua possibile fuga ma anche di nascondigli nei tunnel di Gaza. Metropolitanmagazine.it - Yahya Sinwar, il leader di Hamas, è morto: ora si verifica il Dna per la conferma Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ildi, èin un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Lo hato la tv israeliana. Lo scorso agosto,era diventato presidente dell’ufficio politico del movimento palestinese dopo la morte di Ismail Haniyeh. Nel bombardamento a Gaza sono morte tre persone. E una di queste, scrivono i media israeliani, è proprio. «Nell’edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c’erano segni della presenza di ostaggi. Le forze che operano nell’area continuano ad operare con la necessaria cautela», si legge nel comunicato Idf. L’esercito israeliano, scrive il New York Times, ha trasportato il corpo diin un laboratorio perre se il Dna corrisponde con quello deldi. Nei giorni scorsi si parlava di una sua possibile fuga ma anche di nascondigli nei tunnel di Gaza.

