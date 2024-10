Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Nel campo di Jabalya gli abitanti sono sotto assedio e non possono scappare. Non ci sono media ma dobbiamo raccontare cosa accade”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi si trova neldi, da giorniposto a pesanti bombardamenti israeliani, descrive una situazione terribile con attacchi continui e le squadre di protezione civile che a fatica riescono a soccorrere i feriti e le vittime in strada e nelle case distrutte. “I miei amici e parenti rimasti al nord mi dicono che stanno affrontando orrori inimmaginabili” racconta la responsabile dello staff di Oxfam. “L’esercito ha imposto untotale e i droni colpiscono qualsiasisi muova. Non c’è nessuna copertura da parte dei. Il mondo deve saperestando lì”. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’ong ha lanciato un nuovo allarme sull’uso della fame come arma di guerra: ogni giorno tra 7 e 21 mila persone muoiono letteralmente di fame nei Paesi lacerati da conflitti.