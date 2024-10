Va in cerca di funghi ma precipita dal dirupo per 20 metri: ferite a schiena e bacino. Soccorso con l’elicottero (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'incidente in un dirupo, poco lontano dalla località Toppa della Faragna, a Montercorvino Rovella. Fanpage.it - Va in cerca di funghi ma precipita dal dirupo per 20 metri: ferite a schiena e bacino. Soccorso con l’elicottero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'incidente in un, poco lontano dalla località Toppa della Faragna, a Montercorvino Rovella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerca funghi - ma precipita in un dirupo : soccorso 65enne a Montecorvino - trasferito al Ruggi - Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, a Montecorvino Rovella: la centrale operativa 118 di Salerno ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per un uomo precipitato in un dirupo poco lontano dalla località Toppa della Faragna. Il 65enne era alla ricerca di funghi... (Salernotoday.it)

Va in montagna a cercare funghi - ma precipita in un dirupo : trovato senza vita Franco Carioti - Franco Carioti è stato ritrovato senza vita sulle montagne al confine tra la provincia di Como e la Svizzera nel pomeriggio del 6 ottobre. L'82enne di Sesto San Giovanni (Milano) era uscito di casa l'1 ottobre per cercare funghi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gianni Valdati muore cadendo in un dirupo cercando funghi - Gianni Valdati è morto a 57 anni cadendo in un dirupo in provincia di Genova. Il cercatore di funghi viveva a San Giuliano Milanese (Milano). L'incidente sabato mattina intorno alle 9. La caduta in un burrone Secondo i primi riscontri, l'allarme è stato dato da un amico che ha assistito... (Milanotoday.it)