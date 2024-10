Un brutto ko nel turno inaugurale per il Golfo dei Poeti di coach Edoardo Soncini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è andata meglio, rispetto alla Landini Lerici in Serie C maschile, alla stessa Golfo dei Poeti che rientra nel medesimo progetto: battuta al Palabiagini lericino dalla fortissima Next Step Rapallo, per 95-61, nel turno inaugurale del campionato di Divisione Regionale 1 ligure di basket. per la cronaca coach Edoardo Soncini ha schierato Di Benedetto C., Pizzanelli 13, Russo M., Preci 7, Russo L. 7, Beltrami 8, Giananti L. 8, Giananti D. 2, Vignali 4, Salvia, Di Benedetto M. 2, Gelmuzzi 10. La Next Step ha risposto con Mikov 2, Bukia 2, Sydoruk 30, Brescia 3, Parodi, Zhytenov 12, Major Martins 23, Tretiak, Beraja, Diaw 19, Dagnon 4. Gli altri risultati. Ardita Juve Genova - Blue Sea Rapallo 70-44, Bvc San Remo - Basket Pegli 54-57, Juvenili Varazze - Pgs Auxilium Genova 64-62, Aurora Chiavari - Cogoleto 72-56, Pallacanestro Busalla - Tigullio Sport Team 53-66. Lanazione.it - Un brutto ko nel turno inaugurale per il Golfo dei Poeti di coach Edoardo Soncini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è andata meglio, rispetto alla Landini Lerici in Serie C maschile, alla stessadeiche rientra nel medesimo progetto: battuta al Palabiagini lericino dalla fortissima Next Step Rapallo, per 95-61, neldel campionato di Divisione Regionale 1 ligure di basket. per la cronacaha schierato Di Benedetto C., Pizzanelli 13, Russo M., Preci 7, Russo L. 7, Beltrami 8, Giananti L. 8, Giananti D. 2, Vignali 4, Salvia, Di Benedetto M. 2, Gelmuzzi 10. La Next Step ha risposto con Mikov 2, Bukia 2, Sydoruk 30, Brescia 3, Parodi, Zhytenov 12, Major Martins 23, Tretiak, Beraja, Diaw 19, Dagnon 4. Gli altri risultati. Ardita Juve Genova - Blue Sea Rapallo 70-44, Bvc San Remo - Basket Pegli 54-57, Juvenili Varazze - Pgs Auxilium Genova 64-62, Aurora Chiavari - Cogoleto 72-56, Pallacanestro Busalla - Tigullio Sport Team 53-66.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un brutto ko nel turno inaugurale per il Golfo dei Poeti di coach Edoardo Soncini - La Golfo dei Poeti ha subito una pesante sconfitta contro la Next Step Rapallo, mentre i Legends Carrara hanno ottenuto una vittoria nella Under 19 Gold. Altri risultati e classifica aggiornata. (lanazione.it)

Jannik Sinner non dà scampo a Daniil Medvedev a Riyad - Jannik Sinner non dà scampo a Daniil Medvedev nella gara inaugurale del Six King Slam. Nel torneo di esibizione a Riyad, infatti, l’altoatesino ha travolto con un perentorio 6-0 6-3 il rivale russo in ... (sportal.it)

Six Kings Slam - Sinner batte ancora Medvedev: in semifinale ci sarà Djokovic - Il tennista italiano domina il quarto di finale nel torneo d'esibizione in Arabia Saudita. Fuori anche Sonego a Stoccolma ... (tennisworlditalia.com)