Ucciso Yahya Sinwar alias il Macellaio di Gaza Chi era la mente del 7 ottobre che parlava l’ebraico

Ucciso Yahya Sinwar, alias il Macellaio di Gaza: una delle menti del 7 ottobre. Imparò l'ebraico in carcere: cosa sappiamo del leader di Hamas Ucciso oggi. La morte di Yahya Sinwar è avvenuta nella notte tra mercoledì 16 e oggi, giovedì 17 ottobre, ma nel corso della giornata sono stati eseguiti i dovuti accertamenti fino alla conferma ufficiale, arrivata poco fa dalla polizia israeliana. Il corpo di Yahya Sinwar, alias il Macellaio, identificato grazie a un esame dell'arcata dentale. Dopo ore concitate a Gaza per i media internazionali, è arrivata la conferma dell'uccisione del leader di Hamas.

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - E il 13 settembre aveva infine inviato una lettera all'allora capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, morto anche lui in un raid israeliano due settimane dopo a Beirut. "Oggi è un buon giorno per Israele, per gli Stati Uniti e per il mondo". Un servizio di fine settembre della Nbc la descrive come una città ormai non più abitabile, con scene di "distruzione assoluta". (Liberoquotidiano.it)

Netanyahu annuncia un nuovo inizio per Gaza dopo l’uccisione di Yahya Sinwar - Ciò implica l’intenzione di procedere con una campagna sistematica contro ogni forma di terrorismo presente nella regione. Inoltre, essa potrebbe mirare a rafforzare il sostegno interno per le sue politiche, mostrando ai cittadini israeliani che il governo è impegnato a mettere fine a una situazione insostenibile e a garantire una pace duratura. (Gaeta.it)

Israele elimina Yahya Sinwar - il leader di Hamas. Ecco le conseguenze geopolitiche - ilfogliettone. Le famiglie chiedono azioni concrete da parte delle autorità per riportare a casa i loro cari, sottolineando la necessità di negoziati rapidi e incisivi. mp4"][/video] Le reazioni in Israele e a livello internazionale La notizia della morte di Sinwar ha suscitato reazioni immediate e contrastanti sia a livello nazionale che internazionale. (Ilfogliettone.it)