Temporali e fiumi a rischio esondazione: scatta l'allerta arancione a Milano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di maltempo su Milano e sulla Lombardia. Giovedì è scattata l'allerta gialla per rischio idrogeologico, che alle 21 passa ad arancione. L'attenzione è puntata sui fiumi che potrebbero risentire della quantità di acqua caduta in città e rischiare ancora una volta l'esondazione Milanotoday.it - Temporali e fiumi a rischio esondazione: scatta l'allerta arancione a Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di maltempo sue sulla Lombardia. Giovedì èta l'gialla peridrogeologico, che alle 21 passa ad. L'attenzione è puntata suiche potrebbero risentire della quantità di acqua caduta in città e rischiare ancora una volta l'

Piogge in intensificazione nelle prossime ore : allerta "gialla" anche per rischio frane e piene dei fiumi - E' stata prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo per temporali sul territorio Forlivese. L'intensificazione delle precipitazioni attesa nelle prossime ore farà crescere il livello idrometrico dei fiumi e al contempo attivare movimenti franosi, ragion per la quale è stata diramata un'allerta... (Forlitoday.it)

Depositi nucleari - ultima giravolta di Pichetto : ora vuole ammodernare i siti esistenti. “È pericoloso - si trovano su sponde di fiumi a rischio esondazione” - E stanno ancora discutendo di come trattare queste scorie, prima di tombarle nel deposito”. Dato che sui 51 siti indicati nella Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) preparata dalla Sogin non c’è l’accordo dei territori coinvolti, il ministro dell’Ambiente ha aperto alle autocandidature anche di territori ritenuti fino a quel momento ‘non idonei’, con la proposta del Comune di Trino ... (Ilfattoquotidiano.it)

Incubo maltempo - è il giorno della allerta arancione : zone e fiumi a rischio - Per quanto riguarda la Toscana la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso in particolare un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, uno per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e uno per temporali forti. Mari fino a molto mossi sull'Arcipelago e sulle zone costiere. (Lanazione.it)