Stefano Sottile | La catena di infortuni è stata un’agonia Il 234 a Parigi? Ero nel mio mondo

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il 26enne piemontese, grande rivelazione dei Giochi Olimpici di2024 con uno splendido quarto posto nel salto in alto dopo aver accarezzato addirittura il sogno di andare a medaglia, ha parlato del suo grande exploit a cinque cerchi e delle difficoltà incontrate negli ultimi anni. Sul 2.34 in finale alle Olimpiadi: “Inizialmente non me lo aspettavo, poi durante la gara dopo aver saltato 2.27, mi sono sentito di averlo fatto davvero facilissimo. Poi lo avevo anche rivisto al video ed era davvero un bel salto. La sensazione lì era buona e ho detto alla mia allenatrice: ‘Oggi si fa il personale’.