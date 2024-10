Sinergie tra aziende, Trantino: "Catania può diventare capitale dell’innovazione" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 16 ottobre si è svolta la seconda edizione di Afterwork, l'evento di networking organizzato da Paradigma SpA, volto a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a favorire nuove volto a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a favorire nuove connessioni tra aziende consolidate Cataniatoday.it - Sinergie tra aziende, Trantino: "Catania può diventare capitale dell’innovazione" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 16 ottobre si è svolta la seconda edizione di Afterwork, l'evento di networking organizzato da Paradigma SpA, volto a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a favorire nuove volto a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a favorire nuove connessioni traconsolidate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'appello. Cold case: l'Interpol chiede aiuto per identificare 46 donne uccise - Da Lione, l'ufficio di polizia internazionale lancia in Europa l'iniziativa "Identify Me", coinvolgendo i cittadini per provare a risolvere decine di "casi freddi" di vittime ancora non riconosciute ... (avvenire.it)