Serena Williams ricoverata in ospedale: "Ho tolto dal collo una cisti grossa come un pompelmo, poteva fuoriuscire" - VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tennista è stata operata e si è mostrata sul letto dell'ospedale con la benda al collo dopo l'intervento Serena Williams è stata ricoverata in ospedale per rimuovere una cisti al collo, come da lei raccontato in un VIDEO pubblicato su TikTok. "A maggio ho sentito un nodulo sul collo - ha r

Serena Williams operata al collo per cisti branchiale - asportata "massa grossa quanto un pompelmo" - VIDEO - L'ex campionessa di tennis Serena Williams ha postato una foto che la ritrae in ospedale dopo un intervento chirurgico al collo Serena Williams è stata operata al collo per rimuovere "una cisti grossa come un pompelmo". A rivelarlo è la tennista stessa con un post sui social in cui si mostra . (Ilgiornaleditalia.it)

Serena Williams e un nodulo sul collo : «Era una cisti brachiale - continuava a crescere» - Poi, infine, un riferimento a ciò che – pur venendo secondariamente – si è persa durante questo periodo di affanni: «In quest’ultimo periodo mi sono persa così tante cose, come i Woman of the Year awards di Glamour Magazine e il ritiro di Rafael Nadal e mi sto ancora riprendendo, ma sto migliorando. (Ilnapolista.it)