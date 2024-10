Scuola: agli Arsenali Repubblicani è festa per i centisti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una giornata di festa agli Arsenali Repubblicani dove il Comune di Pisa ha consegnato un riconoscimento agli studenti neodiplomati che hanno conseguito la votazione di 100/100 agli esami di maturità dell’anno scolastico 2023-24. A condurre l’appuntamento, organizzato dall’Assessorato alle Pisatoday.it - Scuola: agli Arsenali Repubblicani è festa per i centisti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una giornata didove il Comune di Pisa ha consegnato un riconoscimentostudenti neodiplomati che hanno conseguito la votazione di 100/100esami di maturità dell’anno scolastico 2023-24. A condurre l’appuntamento, organizzato dall’Assessorato alle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agli Arsenali Repubblicani il Youth Summer Camp : "Pisa città giovane e per giovani" - Pisa ospita il Youth Summer Camp 2024 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani a partire da ieri, giovedì 19 settembre fino a domenica 22 agli Arsenali Repubblicani. La manifestazione nazionale è realizzata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e l’Agenzia... (Pisatoday.it)

Agli Arsenali Repubblicani torna il PisaBrickArt2024 : l’evento per gli amanti di Lego - Pisa, 5 settembre 2024 – Sabato 7 e domenica 8 settembre (dalle 10 alle 19, ingresso gratuito) gli Arsenali Repubblicani accolgono i mattoncini più famosi del mondo. . Per ulteriori informazioni e per consultare il calendario completo: https://orangeeeamlug. “Aver riportato Pisa Brick Art a casa significa quindi offrire di nuovo un evento che ha una grande portata sotto questi aspetti, ... (Lanazione.it)

PisaBrickArt2024 agli Arsenali Repubblicani - La formula del PisaBrickArt2024 è. . . Un evento dedicato a tutti gli appassionati di LEGO® organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con OrangeTeam LUG. . Sabato 7 e domenica 8 settembre (dalle 10 alle 19, ingresso gratuito) gli Arsenali Repubblicani accolgono i mattoncini più famosi del mondo. (Pisatoday.it)