Salerno abbattuti tre alberi per garantire la sicurezza pubblica | previsto il rinnovo delle aree verdi

Il Comune di Salerno ha avviato una serie di interventi per garantire la sicurezza nelle aree urbane e scolastiche, rimuovendo alberi considerati pericolosi. Lunedì scorso, un albero è stato abbattuto in via della Casalina, località Casa Manzo, a causa del rischio che rappresentava per l'incolumità pubblica. Nella mattinata di martedì, invece, un pino pericolante è stato rimosso dall'asilo nido D'Allora, mentre nel pomeriggio si è proceduto all'abbattimento di un albero di grosso fusto nel giardino dell'istituto scolastico Rita Levi Montalcini. L'intervento era necessario poiché la presenza dell'albero comprometteva l'uso dello spazio esterno per gli alunni e il personale. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione di agronomi esperti, chiamati dal settore Verde del Comune di Salerno, con il supporto dell'assessorato all'Ambiente.

FOTO/ Comune di Salerno - in corso l'abbattimento di alberi pericolosi - Nel pomeriggio di ieri, nel giardino dell'istituto scolastico Rita Levi Montalcini, si è proceduto alla rimozione di un albero di grosso fusto arrivato ormai a fine vita. Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di lunedì è stato abbattuto un albero in via della Casalina (località Casa Manzo) in quanto pericoloso per l'incolumità pubblica.