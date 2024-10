Universalmovies.it - Robert Pattinson e Mickey 17 sulla copertina di Empire Magazine

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La rivistaha svelato ladel prossimo numero dedicato a17, il film di Bong Joon-ho, con. Il nuovo film del regista coreano è liberamente ispirato al romanzo “7” di Edward Ashton: esso mette in scena la bizzarra disavventura un uomo chiamato a partecipare ad un segretissimo esperimento atto a trovare un nuovo pianeta che possa ospitare la vita umana. L’esperimento in questione comporta la possibilità di morire e rinascere sotto-forma di clone, così da evitare di ripetere gli errori della vita precedente.17 di recente ha ottenuto dalla Motion Picture Association of America (MPAA) la classicazione R-rated, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati (trovate il nostro aggiornamento a questo indirizzo).