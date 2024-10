Piazza del Mercato Nuovo più bella entro l’estate. Mezzo milione per i lavori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prato, 17 ottobre 2024 – Mezzo milione di euro e circa otto mesi di tempo per la riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo e di conseguenza del Mercato settimanale del lunedì. Dopo la variazione di bilancio prevista dall’amministrazione, che giovedì prossimo passerà al voto del consiglio comunale, il progetto di restyling entra nella fase esecutiva per arrivare entro l’estate alla piena realizzazione. Un progetto importante fortemente voluto dalle associazioni di categoria e degli ambulanti per dare maggiore visibilità e restituire una migliore fruibilità al Mercato rionale, uno dei più grandi della Toscana che da tempo aveva necessità di una revisione completa. Lanazione.it - Piazza del Mercato Nuovo più bella entro l’estate. Mezzo milione per i lavori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prato, 17 ottobre 2024 –di euro e circa otto mesi di tempo per la riqualificazione didele di conseguenza delsettimanale del lunedì. Dopo la variazione di bilancio prevista dall’amministrazione, che giovedì prossimo passerà al voto del consiglio comunale, il progetto di restyling entra nella fase esecutiva per arrivarealla piena realizzazione. Un progetto importante fortemente voluto dalle associazioni di categoria e degli ambulanti per dare maggiore visibilità e restituire una migliore fruibilità alrionale, uno dei più grandi della Toscana che da tempo aveva necessità di una revisione completa.

