Operazione Sicurezza a Terracina: 115 Persone Identificate Durante il Servizio della Polizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel corso della giornata di ieri, la Polizia ha messo in atto un'Operazione mirata al contrasto della criminalità nel comune di Terracina. L'intervento è stato realizzato in risposta a una crescente domanda di Sicurezza espressa dalla popolazione locale. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno condotto una serie di controlli che hanno portato all'identificazione di numerosi individui e al monitoraggio di aree sensibili. Controlli Intensificati nel Territorio La Polizia ha attuato un piano di azione caratterizzato da un controllo capillare del territorio di Terracina. Il Servizio ha coinvolto pattuglie sul campo, le quali hanno eseguito controlli su 74 veicoli e identificato 115 Persone, di cui 7 straniere.

