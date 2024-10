Nuovo Stadio Milan a San Donato: respinto il ricorso del WWF (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il WWF aveva presentato al Tribunale Civile di Milano un ricorso contro la costruzione dello Stadio Milan a San Donato. Ecco il responso Pianetamilan.it - Nuovo Stadio Milan a San Donato: respinto il ricorso del WWF Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il WWF aveva presentato al Tribunale Civile dio uncontro la costruzione delloa San. Ecco il responso

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese - Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. . . Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo. (Milanotoday.it)

Nuovo stadio Milan - arriva l’annuncio del sindaco Sala : «Siamo molto vicini a questo - le squadre…» - Nuovo stadio Milan, c’è l’annuncio di Sala: «Siamo molto vicini a questo, le squadre…». NUOVO STADIO MILAN – «A breve saremo in condizioni […]. Ecco le sue dichiarazioni del primo cittadino, a margine del Forum della Rigenerazione urbana. Le dichiarazioni del primo cittadino Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sulla situazione stadio di Milan e Inter. (Calcionews24.com)

Milano - il sindaco Sala parla dello stadio : “Vicini a chiudere il cerchio con le squadre” - Non abbiamo ancora una data, ma la pratica del Comune dell’Agenzia delle Entrate è in fase di conclusione“. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sul tema stadio a margine del Forum della Rigenerazione urbana, in corso a Milano: “A breve saremo in condizioni di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse. (Sportface.it)