Non facciamoci ingannare: la birra ha poco a che vedere con il territorio. Il resto è solo marketing (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci siamo lasciati l'estate alle spalle. E con essa, si spera, se ne andrà anche il massiccio battage pubblicitario messo in atto dalle multinazionali per sponsorizzare i loro marchi di birra regionali. Sì, perché i media sono stati invasi da birre prodotte sullo Stretto, con un pizzico di sale a richiamare le onde del mare siciliano e la sua luce, o da quelle "grezzamente" lavorate per esaltare la tipicità e il carattere della Puglia. Bypassando l'evidente, e banale, mossa di marketing (estate = sud Italia = voglia di mare e vacanza), tutto ciò ci ha portato, ancora una volta, a riflettere su un fatto: la birra è un prodotto di territorio? La birra è prima di tutto una ricetta Istintivamente, risponderemmo di no. Se ci pensiamo, e il paragone è stato fatto mille altre volte, la birra è una ricetta come potrebbe essere quella di un piatto. Gamberorosso.it - Non facciamoci ingannare: la birra ha poco a che vedere con il territorio. Il resto è solo marketing Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci siamo lasciati l'estate alle spalle. E con essa, si spera, se ne andrà anche il massiccio battage pubblicitario messo in atto dalle multinazionali per sponsorizzare i loro marchi diregionali. Sì, perché i media sono stati invasi da birre prodotte sullo Stretto, con un pizzico di sale a richiamare le onde del mare siciliano e la sua luce, o da quelle "grezzamente" lavorate per esaltare la tipicità e il carattere della Puglia. Bypassando l'evidente, e banale, mossa di(estate = sud Italia = voglia di mare e vacanza), tutto ciò ci ha portato, ancora una volta, a riflettere su un fatto: laè un prodotto di? Laè prima di tutto una ricetta Istintivamente, risponderemmo di no. Se ci pensiamo, e il paragone è stato fatto mille altre volte, laè una ricetta come potrebbe essere quella di un piatto.

