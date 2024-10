Morte Liam Payne, arrivano i risultati dell’autopsia: “Traumi multipli ed emorragie interne” (Di giovedì 17 ottobre 2024) The Guardian riporta l'esito dell'autopsia di Liam Payne, morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Il cantante, ex degli One Direction, è morto per le gravi ferite, tra le quali alla testa, causate dalla caduta. Fanpage.it - Morte Liam Payne, arrivano i risultati dell’autopsia: “Traumi multipli ed emorragie interne” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) The Guardian riporta l'esito dell'autopsia di, morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Il cantante, ex degli One Direction, è morto per le gravi ferite, tra le quali alla testa, causate dalla caduta.

Come è morto Liam Payne - arrivano i primi risultati dell’autopsia - Potrebbe essere richiesta anche la storia clinica del cantante per analizzare il suo vissuto e le sue condizioni di salute mentale. Molteplici le ferite trovate sul cranio del componente degli One Direction e compatibili con una caduta dall’alto. . C’era molto rumore, come sollevamento di carichi pesanti, come colpi, un sacco di rumori forti e violenti. (Dilei.it)

Rita Ora canta in lacrime la canzone scritta con Liam Payne - il VIDEO girato poco dopo la morte del cantante - L'artista ha dato le spalle al pubblico per nascondere le lacrime e poi si è seduta con la testa fra le mani Dopo poche ore dalla notizia della morte di Liam Payne, precipitato dal balcone di una camera d'albergo in Argentina, la cantante Rita Ora ha voluto ricordare l'amico e collega cantand . (Ilgiornaleditalia.it)

Liam Payne morto - la chiamata del direttore dell'hotel al 911 pochi minuti prima della tragedia : "E' aggressivo - drogato e in pericolo" - VIDEO - Il direttore della reception ha chiamato i soccorsi poco prima che il cantante cadesse dal balcone Un manager della reception dell'hotel in cui è morto Liam Payne ha chiamato il 911 pochi minuti prima della tragedia. A diffondere l'intercettazione della telefonata è Ap. L'ex cantante degli On . (Ilgiornaleditalia.it)