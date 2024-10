Isaechia.it - Morgan commenta per la prima volta la figlia Anna Lou a Ballando con le Stelle 19: le sue parole

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nei giorni scorsiha parlato per ladella partecipazione diLou, laavuta da Asia Argento, acon le, dove è una delle protagoniste più apprezzate non solo per le sue esibizioni, ma anche per il suo carattere. FanPage è stato in grado di riportare leche il cantante ha condiviso nella chat whatsapp da lui fondata. Un gruppo in cui ci sono non solo addetti ai lavori ma anche giornalisti. Ledisono a dir poco quelle di un padre orgoglioso ed entusiasta: In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo miaLou nella trasmissionecon le. È la suain tv anche se non pare affatto, anzi sembra molto più che a suo agio, perché è perfetta.