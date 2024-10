Ilfattoquotidiano.it - “Mi dà grande gioia quello che fa mia figlia Anna Lou Castoldi a Ballando con Le Stelle. Se sa cantare e ballare lo deve a sua mamma Asia Argento”: parla Morgan

(Di giovedì 17 ottobre 2024)-Louè una delle vere rivelazioni di questa edizione dicon lee suo padre,, hato di come vive, da spettatore, questa esperienza della, contando che anche lui ha partecipato come concorrente al programma condotto da Milly Carlucci. Il cantautore ha espresso il suo pensiero in una “chat Whatsapp che il cantautore ha fondato e condivide con amici, collaboratori e, ormai pochissimi, giornalisti“, si legge su Fanpage che riporta i messaggi. “In questo momento mi dache sta facendo mia-Lou nella trasmissionecon le– si legge – () Ha sorpreso pure me che la conosco, pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile”.