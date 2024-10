Manovra, da Meloni “imbroglio” su banche e sanità: l’attacco delle opposizioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – opposizioni all’attacco sulla Manovra 2024 con il governo accusato di trattare “da stupidi gli italiani” annunciando provvedimenti su sanità e banche che non sono altro che “un imbroglio”. Il primo per l’entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal governo, ma 900 milioni per il 2025, sostiene l’altra metà di campo. Il secondo sul meccanismo: nessuna nuova tassa, la denuncia del campo progressista, ma un “anticipo di tasse già dovute dalle banche e assicurazioni che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e il 2029”, spiega Elly Schlein in un video sui social. Sintetizza Giuseppe Conte: “Un imbroglio”. Per Carlo Calenda, “una cavolata”. E quindi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: “Una truffa”. Sul capitolo sanità l’accusa al governo è quella aver ‘gonfiato’ le cifre. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –alsulla2024 con il governo accusato di trattare “da stupidi gli italiani” annunciando provvedimenti suche non sono altro che “un”. Il primo per l’entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal governo, ma 900 milioni per il 2025, sostiene l’altra metà di campo. Il secondo sul meccanismo: nessuna nuova tassa, la denuncia del campo progressista, ma un “anticipo di tasse già dovute dallee assicurazioni che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e il 2029”, spiega Elly Schlein in un video sui social. Sintetizza Giuseppe Conte: “Un”. Per Carlo Calenda, “una cavolata”. E quindi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: “Una truffa”. Sul capitolol’accusa al governo è quella aver ‘gonfiato’ le cifre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - da Meloni “imbroglio” su banche e sanità : l’attacco delle opposizioni - Il primo per l'entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal governo, ma 900 milioni per il 2025, sostiene l'altra metà di campo. Il […]. (Adnkronos) – Opposizioni all'attacco sulla Manovra 2024 con il governo accusato di trattare "da stupidi gli italiani" annunciando provvedimenti su sanità e banche che non sono altro che "un imbroglio". (Periodicodaily.com)

Manovra - da Meloni “imbroglio” su banche e sanità : l’attacco delle opposizioni - Conte: "Tassa su extraprofitti non esiste". Avs: "Una truffa" Opposizioni all'attacco sulla Manovra 2024 con il governo accusato di trattare "da stupidi gli italiani" annunciando provvedimenti su sanità e banche che non sono altro che "un imbroglio". Il primo per l'entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal […]. (Sbircialanotizia.it)

Manovra - da Giorgetti ‘operazione Robin Hood’ : “Contenti gli operai - meno le banche” - Misure per redditi medio bassi, famiglie, aree svantaggiate, sacrifici da credito e assicurazioni Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie numerose, il bonus bebè e il bonus indigenti, accanto al contributo da 3,5 miliardi di euro da banche e assicurazioni, il tetto agli stipendi […]. (Sbircialanotizia.it)