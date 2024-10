Loro la definiscono una casa vacanze, ma la nuova dimora di Harry e Meghan non convince. Potrebbe essere una soluzione alle continue minacce di Trump (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una mossa a sopresa, quella di Harry e Meghan. Aiutati da Eugenia di York, hanno acquistato una villa lussuosa in Portogallo, nei pressi dell’attuale residenza della cugina, trasferitasi da due anni con il marito Jack e i figli. Ma i Sussex che ci vanno a fare? I social si sono subito scatenati con varie teorie. Prima fra tutti, quella di una possibile vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni Usa. Iodonna.it - Loro la definiscono una casa vacanze, ma la nuova dimora di Harry e Meghan non convince. Potrebbe essere una soluzione alle continue minacce di Trump Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una mossa a sopresa, quella di. Aiutati da Eugenia di York, hanno acquistato una villa lussuosa in Portogallo, nei pressi dell’attuale residenza della cugina, trasferitasi da due anni con il marito Jack e i figli. Ma i Sussex che ci vanno a fare? I social si sono subito scatenati con varie teorie. Prima fra tutti, quella di una possibile vittoria di Donaldprossime elezioni Usa.

