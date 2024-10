L’Inter recupera Barella ma perde Zielinski: salterà pure la Juventus, col Napoli ci sarà (Gazzetta) (Di giovedì 17 ottobre 2024) La pausa nazionali colpisce ancora: Piotr Zielinski si è infortunato giocando con la Polonia. L’Inter fa sapere che il centrocampista ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra. I nerazzurri recuperano Barella ma perdono Piotr. Il comunicato: “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Per la Gazzetta dello Sport Zielinski resterà fuori per le partite contro Roma, Young Boys e Juve. Contro il Napoli ci sarà. “sarà valutato giorno per giorno, ma di sicuro salterà le prossime sfide contro Roma e Young Boys in programma tra domenica e martedì sera, oltre al Derby d’Italia del 27 ottobre“. Ilnapolista.it - L’Inter recupera Barella ma perde Zielinski: salterà pure la Juventus, col Napoli ci sarà (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La pausa nazionali colpisce ancora: Piotrsi è infortunato giocando con la Polonia.fa sapere che il centrocampista ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra. I nerazzurrinoma perdono Piotr. Il comunicato: “Piotrsi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatorevalutato giorno dopo giorno”. Per ladello Sportresterà fuori per le partite contro Roma, Young Boys e Juve. Contro ilci. “valutato giorno per giorno, ma di sicurole prossime sfide contro Roma e Young Boys in programma tra domenica e martedì sera, oltre al Derby d’Italia del 27 ottobre“.

