Liam Payne: il ricordo delle star e degli amici sui social, il silenzio dei One Direction che merita rispetto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla notizia della morte del cantante, migliaia di utenti hanno condiviso un ricordo e un pensiero che lo riguarda. Manca ancora qualcuno, ma sarebbe ingiusto fargliene una colpa Vanityfair.it - Liam Payne: il ricordo delle star e degli amici sui social, il silenzio dei One Direction che merita rispetto Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla notizia della morte del cantante, migliaia di utenti hanno condiviso une un pensiero che lo riguarda. Manca ancora qualcuno, ma sarebbe ingiusto fargliene una colpa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Rozzano in centinaia per la fiaccolata in ricordo di Manuel Mastrapasqua : “Vogliamo giustizia” - Proclamato il lutto cittadino. Nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre i cittadini di Rozzano (Milano) hanno sfilato per le strade in ricordo di Manuel Mastrapasqua: mentre tornava a casa dal lavoro, nella notte di venerdì, il 31enne è stato accoltellato per un paio di cuffiette da 15 euro. Continua a leggere . (Fanpage.it)

La scomparsa improvvisa del prosindaco - il ricordo di Villiam Flamigni a sostegno di chi convive con il diabete - Il ricordo di Villiam Flamigni continuerà a vivere nel sostegno nei confronti di chi convive con il diabete, grazie alle donazioni raccolte in occasione delle esequie che si sono svolte sabato. Flamigni, venuto a mancare all’improvviso la scorsa settimana, è stato esponente politico di lungo... (Forlitoday.it)

Centro sportivo a Cernusco. Il ricordo e la proposta : : "Intitoliamolo a Zacchetti" - Lo sport è stato una colonna della sua vita", ricorda Marchetti. Zacchetti ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti. . "Non è una scelta a caso - spiega il capogruppo Giordano Marchetti - nella struttura si praticano più discipline, a cominciare dal ciclismo, sicuramente quella che lui amava di più". (Ilgiorno.it)