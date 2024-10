Leeds-Sheffield United (venerdì 18 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo Sheffield United si presenta da imbattuto a questa sfida in casa del Leeds United, che resta il grande favorito dei bookmaker a lungo termine nonostante i tre punti di ritardo sulla testa della classifica nella quale troviamo insieme alle Blades troviamo il Sunderland. La squadra di Chris Wilder però averebbe due punti in più InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Leeds-Sheffield United (venerdì 18 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Losi presenta da imbattuto a questa sfida in casa del, che resta il grande favorito dei bookmaker a lungo termine nonostante i tre punti di ritardo sulla testa della classifica nella quale troviamo insieme alle Blades troviamo il Sunderland. La squadra di Chris Wilder però averebbe due punti in più InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leeds-Sheffield United (venerdì 18 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Lo Sheffield United si presenta da imbattuto a questa sfida in casa del Leeds United, che resta il grande favorito dei bookmaker a lungo termine nonostante i tre punti di ritardo sulla testa della classifica nella quale troviamo insieme alle Blades troviamo il Sunderland. La squadra di Chris Wilder però averebbe due punti in più […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

