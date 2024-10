Le seduzionial Cinema Lux | incontro con il regista Vito Zagarrio

“Le seduzioni”al Cinema Lux: incontro con il regista Vito Zagarrio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il regista Vito Zagarrio lunedì 21 ottobre sarà ospite del Cinema Lux di Messina per presentare il suo ultimo film “Le seduzioni” nell’ambito della 61esima stagione del Cineforum Orione.Questi gli orari delle proiezioni 16, 18,30 e 21 nelle quali il pubblico avrà l’occasione di dialogare con Messinatoday.it - “Le seduzioni”al Cinema Lux: incontro con il regista Vito Zagarrio Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Illunedì 21 ottobre sarà ospite delLux di Messina per presentare il suo ultimo film “Le seduzioni” nell’ambito della 61esima stagione del Cineforum Orione.Questi gli orari delle proiezioni 16, 18,30 e 21 nelle quali il pubblico avrà l’occasione di dialogare con

È il regista Francis Ford coppola ad aprire la festa del Cinema di Roma - Un successo annunciato per il regista de “Il padrino” e di altri grandi successi, tra cui “Apocalypse now”. In serata è stato proiettato il film davanti ad un parterre di ammiratori e addetti ai lavori. Cosa racconta il suo film, scritto e diretto dal regista dal 16 nei cinema distribuito in Italia da Eagle Pictures? In scena la storia di Cesar ,un architetto geniale della New Rome che ha un ... (Liberoquotidiano.it)

“Terni città del cinema - un regista internazionale interessato a girare in città” - Chi non ricorda gli anni in cui a Terni “si faceva il cinema”, grazie alla felice stagione degli studios di Papigno, le attività del centro multimediale e la facoltà universitaria di scienze della produzione artistica? Sono passati quasi 30 anni da allora, ma quella stagione potrebbe tornare... (Ternitoday.it)

L’arte prestata al cinema : il regista Matteo Mavero presenta il documentario/tributo “Damnjan” a Roma - Il 9 ottobre 2024 sarà l’Ambasciata della Repubblica di Serbia ad ospitare (con ingresso ad inviti) la proiezione di questo viaggio introspettivo all’interno dell’opera dell’artista noto per il suo linguaggio visivo d’avanguardia e per le tematiche esistenziali che attraversano la sua produzione artistica. (Romadailynews.it)