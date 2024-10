La gang della banchina, banda di ragazzini picchia e rapina i passeggeri in attesa della metro (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'incubo dei passeggeri in attesa della metro in banchina. Una banda di ragazzini, un baby gang. Terreno di caccia la stazione Mirti della linea C a Centocelle. Due gli episodi violenti accertati dagli investigatori di polizia. In manette due giovani egiziani di 18 e 19 anni, con le indagini che Romatoday.it - La gang della banchina, banda di ragazzini picchia e rapina i passeggeri in attesa della metro Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'incubo deiinin. Unadi, un baby. Terreno di caccia la stazione Mirtilinea C a Centocelle. Due gli episodi violenti accertati dagli investigatori di polizia. In manette due giovani egiziani di 18 e 19 anni, con le indagini che

