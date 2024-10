Biccy.it - Jessica Morlacchi vuole lasciare il Grande Fratello: “Non sto bene”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle prime due settimane di questoè stata l’assoluta protagonista dello show, prima come spalla comica di Alfonso Signorini e poi per i suoi scontri con Yulia Bruschi, ma di recente le cose sono cambiate. Adesso nella casa regna la noia e i riflettori sono puntati sulle “coppie”, anche in puntata si parla spesso di Shaila Gatta e la sua indecisione in amore (anche se adesso pare abbia scelto Javier Martinez) e dei problemi tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Forse anche per queste ragioni l’ex cantante dei Gazosa si sta annoiando e pare abbia intenzione diil programma. Martedì notteparlando con Lorenzo Spolverato ha confessato: “Anche te vuoi andartene? Pure io Lore. Come mai? Scherzi? Pensavo si fosse capito. Qui è una gran noia, tutto il tempo ad ascoltare i cavoli degli altri di cui non mi importa proprio nulla.