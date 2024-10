Istat | nel 2023 in povertà assoluta 22 milioni di famiglie

Istat: nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie (Di giovedì 17 ottobre 2024) I dati sulla povertà assoluta nell’ultimo rapporto Istat: sono 2 milioni e 200 mila le famiglie in difficoltà. Tra queste, mai così tante quelle di operai. Servizio di Nicola Ferrante Istat: nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie TG2000. Tv2000.it - Istat: nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I dati sullanell’ultimo rapporto: sono 2e 200 mila lein difficoltà. Tra queste, mai così tante quelle di operai. Servizio di Nicola Ferrante: nelin2,2diTG2000.

L’allarme dell’Istat : 5 - 7 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2023 - Il dato principale è che le famiglie con minori più colpite dalla povertà sono quelle composte da stranieri. L’Istat ha pubblicato il report dal titolo La povertà in Italia – Anno 2023, lanciando un allarme sulle condizioni di povertà assoluta in cui versano 2,2 milioni di famiglie. Si tratta di circa 5,7 milioni di italiani, secondo i dati rilevati dall’Istituto nazionale di statistica. (Lettera43.it)

Cosa dicono i dati Istat sulla povertà e come invertire la rotta. Scrive Becchetti - Sono in povertà assoluta circa 5,7 milioni di persone, l’8,4% delle famiglie mentre la povertà relativa passa da 14 al 14,5 % e riguarda circa 8,5 milioni di persone. . Su quello delle persone le proposte di maggiore tassazione dei grandi patrimoni si scontrano con la concorrenza che gli stati sovrani si fanno, proprio con gli sconti fiscali, per attrarre nuovi contribuenti. (Formiche.net)

Istat : cresce nel 2023 la povertà assoluta tra le famiglie di operai - r. Lo ha reso noto l’Istat. r. Le famiglie con persona ritirata dal lavoro mostrano valori stabili (5,7%) dopo la crescita del 2022, mentre si confermano invece i valori più elevati per le famiglie con p. in cerca di occupazione (20,7%). indipendente, i valori più alti si registrano per coloro che svolgono un lavoro autonomo diverso da imprenditore o libero professionista (6,8% altro ... (Ildenaro.it)