Il week-end al cinema: da Antonio Banderas a Smile 2 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Antonio Banderas torna protagonista al cinema. Sarà al centro delle scene del film “Clean up – Specialisti in lavori”, che approda nelle sale giovedì 17 ottobre. Altra novità sul grande schermo è costituita da “L’amore e altre seghe mentali”: diretto da Giampaolo Morelli, nel cast annovera Giampaolo Morelli, Maria Chiara Giannetta e Marco Cocci. Completa il quadro dei nuovi arrivi “Smile 2”, secondo capitolo del franchise diretto da Parker Finn. In cartellone, pio, non mancano titoli del momento come “The apprentice – Alle origini di Trump”, “Il robot selvaggio”, “Joker – Folie à deux” e “Megalopolis”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 17 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) cinema CONCA VERDE a Bergamo “The Apprentice – Alle origini di Trump” (ore 21); “Vermiglio” (ore 20:45). Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da Antonio Banderas a Smile 2 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)torna protagonista al. Sarà al centro delle scene del film “Clean up – Specialisti in lavori”, che approda nelle sale giovedì 17 ottobre. Altra novità sul grande schermo è costituita da “L’amore e altre seghe mentali”: diretto da Giampaolo Morelli, nel cast annovera Giampaolo Morelli, Maria Chiara Giannetta e Marco Cocci. Completa il quadro dei nuovi arrivi “2”, secondo capitolo del franchise diretto da Parker Finn. In cartellone, pio, non mancano titoli del momento come “The apprentice – Alle origini di Trump”, “Il robot selvaggio”, “Joker – Folie à deux” e “Megalopolis”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 17 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “The Apprentice – Alle origini di Trump” (ore 21); “Vermiglio” (ore 20:45).

