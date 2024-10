Gaeta.it - Il concerto de I Finley all’Unipol Forum di Milano: un trionfo di musica e nostalgia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La serata del 16 ottobre 2024 ha visto Icalcare per la prima volta il palco dell'Unipoldi, regalando ai fan unmemorabile che ha unito passato e presente. La boyband, che nel 2006 conquistò il pubblico con la popolare hit "Diventerai una star", ha dato prova di un talento immutato, accogliendo un pubblico eterogeneo di oltre 10.000 persone pronte a celebrare una carriera che continua a brillare. Ie il loro percorsole Originari di Legnano, Isono nati nel 2002 e, nel corso degli anni, hanno saputo costruire una carriera di successo, affermandosi tra le boyband italiane più celebri del nuovo millennio. Il loro debutto è caratterizzato da un'eccezionale accoglienza, con oltre 300.000 copie vendute del primo album e numerosi premi, tra cui due MTV Europe Music Awards come Best Italian Act nel 2006 e 2008.