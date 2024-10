Ilgiorno.it - "I treni troppo spesso si fermano, l’ironia di noi viaggiatori mai"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Moroni Il 2024 sarà ricordato dailombardi non solo per i ritardi e le attese interminabili, ma anche per i numerosi scioperi che hanno segnato quasi ogni mese dell’anno. Milano, in particolare, è stata protagonista di molteplici scioperi di Atm e Trenord, che hanno messo a dura prova la pazienza dei pendolari. Talvolta, chi è riuscito a prendere un mezzo si è sentito quasi un eroe. L’ultimo sciopero dei trasporti è stato un esempio di come ci siamo ormai abituati a vivere tra annunci di scioperi, orari di fasce garantite che di "garantito" sembrano avere ben poco se non lunghe attese alle fermate. I pendolari, ormai più preparati di un navigatore satellitare, conoscono a memoria gli itinerari alternativi.