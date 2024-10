Genitori “criminali”: due su dieci non usano il seggiolino in auto per i propri figli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Genitori “criminali”, per non usare l’apposito seggiolino in auto per i propri figli: più di uno su dieci in tutta Italia, sicuramente più di due al Sud. Italiani bocciati per l’uso del seggiolino per i bimbi piccoli in auto secondo i dati della sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità relativi al biennio 2022-2023. “Circa 2 Genitori “criminali”: due su dieci non usano il seggiolino in auto per i propri figli L'Identità. Lidentita.it - Genitori “criminali”: due su dieci non usano il seggiolino in auto per i propri figli Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)”, per non usare l’appositoinper i: più di uno suin tutta Italia, sicuramente più di due al Sud. Italiani bocciati per l’uso delper i bimbi piccoli insecondo i dati della sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità relativi al biennio 2022-2023. “Circa 2”: due sunonilinper iL'Identità.

Perché non devi togliere il bambino dal seggiolino per auto troppo presto : l’errore che fanno 4 genitori su 5 - Una recente ricerca americana ha mostrato che quando i bambini iniziano a crescere, molti genitori si dimostrano molto meno attenti in fatto di sicurezza in auto. Continua a leggere . Per gli esperti però, l'utilizzo del seggiolino rialzato non solo soddisfa un obbligo di legge, ma rappresenta uno strumento indispensabile per salvaguardare l'incolumità dei giovani passeggeri. (Fanpage.it)

Si sgancia la cintura del seggiolino e vola fuori dall'auto - bimba di due anni ancora in ospedale - Al momento dell'incidente l'auto era condotta dalla mamma. La piccola di due anni vittima del drammatico incidente, avvenuto giovedì scorso sulla provinciale 216 a Gessate, rimane ricoverata all'ospedale di Niguarda. Le sue condizioni sono stazionarie, ma i sanitari, in ragione della tenera età della bimba, non hanno ancora sciolto la prognosi e si riservano qualche altro giorno di monitoraggio. (Ilgiorno.it)

Incidente a Milano - bimba di due anni vola fuori dall'auto in corsa della mamma : il seggiolino era sganciato - la portiera s'è aperta in curva - Seggiolino sganciato, portiera aperta e un volo dall'auto in corsa. Una bambina di due anni è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo essere stata sbalzata sull'asfalto mentre... (Ilmattino.it)